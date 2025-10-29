লোকালয়ে ঢুকে পড়লো ১১ ফুটের অজগর

লোকালয়ে ঢুকে পড়লো ১১ ফুটের অজগর
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে ধরা পড়েছে প্রায় ১১ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি অজগর সাপ। খবর পেয়ে বুধবার (২৯ অক্টোবর) বন বিভাগ সাপটিকে উদ্ধার করে উপজেলার মহামায়া পাহাড়ি বনে অবমুক্ত করেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মস্তাননগর এলাকায় একটি অজগর সাপ দেখে বনবিভাগের লোকজনকে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পরে বুধবার (২৯ অক্টোবর) সাপটি মহামায়া বনে অবমুক্ত করা হয়।
বনবিভাগের জোরারগঞ্জ বিট কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান বলেন, এলাকাবাসী খবর দিলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. সফিকুল ইসলামের নির্দেশে সাপটি উদ্ধার করেছি। উদ্ধারকৃত অজগর সাপটি আজ (বুধবার) মহামায়া ইকো পার্কে অবমুক্ত করা হয়েছে। সাপটি দৈর্ঘ্যে ১১ ফুট।
এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এমএস