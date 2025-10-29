  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে নবগঠিত কমিটি থেকে বিএনপি নেতার পদত্যাগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৬:৩২ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরে নবগঠিত কমিটি থেকে বিএনপি নেতার পদত্যাগ
মো. ইকবাল হোসেন

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলা বিএনপির নবগঠিত কমিটি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে পদত্যাগ করেছেন সংগঠনের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগ পত্রে ইকবাল হোসেন উল্লেখ করেন, ২৪ অক্টোবর ফরিদপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে মধুখালী উপজেলা বিএনপির কমিটি ঘোষণা করা হয়। তবে কোনো আলোচনা ছাড়াই তাকে তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক করা হয়।

তিনি অভিযোগ করেন, ঘোষিত কমিটিতে এমন ব্যক্তিদের স্থান দেওয়া হয়েছে যারা অতীতে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না বরং আওয়ামী লীগ, বিএনএমসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমনকি কেউ কেউ আওয়ামী সরকারের সময়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেছিলেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইকবাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, এই কমিটিতে থাকা আমার নীতিগত ও আদর্শিক অবস্থানের পরিপন্থি। তাই আমি এই পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এ বিষয়ে ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা বলেন, এখনও পদত্যাগপত্র হাতে পাইনি। তবে যিনি পদত্যাগ করেছেন এটি তার ব্যক্তিগত বিষয়।

এন কে বি নয়ন/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।