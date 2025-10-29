  2. দেশজুড়ে

সাগরপথে মালয়েশিয়ায় পাচারকালে ২৬ রোহিঙ্গা উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়া এলাকায় মালয়েশিয়ায় পাচারকালে ট্রলার থেকে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ২৬ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, গোয়েন্দা সূত্রে আমরা জানতে পারি, সাগর পথে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ বিপুলসংখ্যক ব্যক্তি টেকনাফের বাহারছড়ার জুম্মাপাড়া আব্দুল আলীর ঘাট সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় ১টি সাম্পান বোটে অবস্থান করছে।

সিয়াম-উল-হক বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, গত ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট বাহারছড়ার ওই এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় বোট থেকে ২৬ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, কয়েকটি সংঘবদ্ধ পাচারকারী চক্র বিদেশে উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন, উচ্চ বেতনের চাকরি এবং অল্প খরচে বিদেশ যাত্রার প্রলোভন দেখিয়ে টেকনাফসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের মালয়েশিয়ায় গমনে উদ্বুদ্ধ করে সাগর পথে পাচারের পরিকল্পনা করছিল।

কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা বলেন, অভিযান চলাকালীন কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তাদের আটকে কোস্ট গার্ডের গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান চলমান রয়েছে।

