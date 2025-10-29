চাঁদপুরে পচা ইলিশ রাখায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

চাঁদপুরে পচা ইলিশ রাখায় ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা
চাঁদপুর বাসস্টেশন পাইকারি মাছ বাজারের পাশে ভোলার মনপুরা থেকে আসা একটি ট্রলার থেকে সাড়ে ৩০০ কেজি পচা ইলিশ জব্দ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ইমরান। তিনি জানান, একাধিক ট্রলারে অভিযান চালানো হয়, এর মধ্যে একটি ট্রলার থেকে বিপুল পরিমাণ পচা ইলিশ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জব্দ করা মাছ মাটিচাপা দিয়ে ধ্বংস করা হয়।
তিনি আরও জানান, পচা ইলিশ রাখার দায়ে ট্রলারের মালিক হেলাল খানকে নগদ এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। তার পক্ষে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেন মাছ ব্যবসায়ী মোস্তফা মাল। এছাড়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়।
এর আগে, গত মঙ্গলবার একই এলাকায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ পচা ইলিশ জব্দ করেছিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সেখানেও এক ব্যবসায়ীকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা আক্তার রুমা, চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/এমএস