অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ৩

প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে একটি চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম। এর আগে মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের হামুরহাট এলাকার বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম (২২), কাচারীবাজার এলাকার বাসিন্দা তুহিন ইসলাম (২৫) ও তার সহযোগী শামিম ইসলাম (২০)। ‎

পুলিশ জানায়, পাবনার বাসিন্দা শামিম ইসলাম ফেসবুকে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে তাকে বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় চক্রটি। পরে কাগজপত্র যাচাই করে সেগুলো ভুয়া প্রমাণিত হলে তিনি থানায় মামলা করেন। এ মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ওসি আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সঙ্গে ভিসা প্রতারণা করছিলেন।

