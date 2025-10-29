  2. দেশজুড়ে

স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়নি: মুফতি রেজাউল করিম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৭:৫৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
কুষ্টিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের গণসামাবেশে বক্তব্য রাখছেন মুফতি রেজাউল করিম

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

বুধবার ( ২৯ অক্টোবর) বিকেলে কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে ইসলামী আন্দোলন সদর উপজেলা শাখার আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

চরমোনাই পীর বলেন, এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরও কোনো সরকারই সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং দেশটি বহুবার বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করেছে।

তিনি বলেন, বিএনপির আমলে দেশ তিনবার এবং আওয়ামী লীগের আমলেও একাধিকবার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছিল। দুর্নীতি ও অবিচারের সংস্কৃতি এখন জাতীয় জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে।

মুফতি রেজাউল করিম জাতীয় সনদের ভিত্তিতে পিআর পদ্ধতিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন আয়োজন, সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা এবং ‌‌‘স্বৈরাচারের দোসর’ জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবি জানান।

গণসমাবেশে ইসলামী আন্দোলন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন দলটির কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল, জেলা সেক্রেটারি জানোয়ার, যুব আন্দোলনে জেলা সভাপতি হাফেজ তাওহীদুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় ও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। সমাবেশে ইসলামী আন্দোলনের কুষ্টিয়ার চারটি সংসদীয় আসনের এমপি প্রার্থী এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

