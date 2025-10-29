  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ১৮ দালালের কারাদণ্ড

প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ১৮ দালাল আটক করেছে র‍্যাব। পরে তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া একজনকে জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ, অন্তঃবিভাগসহ বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাশিক খান শুষান তাদের কারাদণ্ড দেন।

আটকরা হলেন- মো. মাসুদুল করিম (৪৮), ছামির (২৩), রুবেল (৫৫), আজাহার (৪৮), শামীম (২৭), আশরাফুল (২৩), হারিদুল ইসলাম (৪২), মো. আলামিন (২৫), তুষার আহম্মেদ (২৭), বিজয় (৫০), নজরুল ইসলাম (৪৫), ইদ্রসি আলী (৪০), শহিদুল ইসলাম (৩০), ইমন (১৯), নয়ন মিয়া (৪৮), চঞ্চল (৩৩), আঃ রাজ্জাক (৬২) ও মো. আলামিন (৪৫)। তারা ময়মনসিংহ সদর উপজেলাসহ জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪ সদর দপ্তরের উপ-অধিনায়ক রাশেদ রাহাদ জাগো নিউজকে বলেন, আটকরা দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের নানা কৌশলে বাইরের ক্লিনিক, হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যেতেন। এতে রোগীরা প্রতারিত ও আর্থিক ক্ষতিতে পড়েন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে শয্যার চেয়ে রোগী ভর্তি থাকায় দালালদের উৎপাত বেড়েছে। দালালদের খপ্পরে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। ফলে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

