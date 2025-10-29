স্বৈরাচারসহ তাদের দোসরদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে: মামুনুল হক
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক বলেছেন, স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। যারা গুম ও গণহত্যা চালিয়েছে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় এনে বিচার দৃশ্যমান করতে হবে। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে নির্বাচনের কথা চিন্তা করতে হবে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ঈদগাহ মাঠে সংগঠনের গাজীপুর মহানগর ওয়ার্ড প্রতিনিধি সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
মামুনুল হক বলেন, জুলাই সনদের আইনিভিত্তি ছাড়া বাংলাদেশের মানুষ অন্য কিছু মানবে না। আগামী নভেম্বরের মধ্যে গণভোট বাস্তবায়ন করে জুলাই সনদকে আইনিভিত্তি দিতে হবে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশে আগামীর রাজনীতি হবে বাংলাদেশপন্থার রাজনীতি। ওয়াশিংটন, মস্কো, দিল্লি, পিন্ডি, পিকিং কোনো পন্থার রাজনীতি চলবে না।
গাজীপুর মহানগর খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি উমর ফারুক আল মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুল আজিজ, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ হাদী ও বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহমান।
এছাড়া অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুরের ছয়টি সংসদীয় আসনে দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এবং পরিচয় করিয়ে দেন।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/এমএস