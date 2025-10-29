শিবির সভাপতি
তরুণ প্রজন্মই ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে
আজকের তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমেই আগামী দিনে দেশে ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী আমলের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা স্মরণে রেখে নতুন প্রজন্মকে বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ঝিনাইদহ শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ড মাঠে আয়োজিত শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ঝিনাইদহ সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছাত্রশিবির সভাপতি বলেন, ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলায় বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে চরম জুলমতন্ত্র কায়েম ছিল। আমাদের অনেক ভাইকে এই জনপদে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছে। অনেক ছাত্র ভাইয়ের চোখ উপড়ে নির্মমভাবে খুন করেছে বিগত খুনি সরকার।
জুলাই আন্দোলনে হাসিনা সরকারের দমন-পীড়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারী-শিশুদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্র-জনতার ওপর হামলা, মামলা ও জুলুমের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা। ফ্যাসিবাদী সেই দিনগুলোর কথা স্মরণে রেখে আজকের নতুন প্রজন্মকে বেশি বেশি পড়াশোনা করতে হবে। আজকের এই তরুণরাই আগামীর নতুন ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে।
ঝিনাইদহ শহর শাখা শিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় গবেষণা সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের আমির আলী আজম মো. আবু বকর, কামরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম হল সংসদের ভিপি খন্দকার আবু নাইম প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) কলেজের শিক্ষক ও একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।
শাহজাহান নবীন/কেএইচকে/এমএস