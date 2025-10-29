উপজেলা ও পৌর কমিটি
বিএনপির একপক্ষের আনন্দ মিছিল, অপর পক্ষের বিক্ষোভ
ফরিদপুরে নবগঠিত উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটিকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর-১ আসনে দলটির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই নেতার পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে একই দিনে একই সময়ে দুটি বিপরীত কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে উপজেলাজুড়ে।
জানা গেছে, ফরিদপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম নাসিরের অনুসারীরা নবগঠিত উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটিকে জাঁকজমক সংবর্ধনা ও আনন্দ মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে একই আসনের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনুর নেতৃত্বাধীন গ্রুপ সেই কমিটি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ-মশাল মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি উপজেলা ও পৌর বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণার পর থেকেই আলফাডাঙ্গা বিএনপির মধ্যে বিভাজন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ঘোষণার পর থেকে ঝুনু মিয়া গ্রুপের পক্ষ থেকে একাধিক বিক্ষোভ, মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা অভিযোগ করছে, এই কমিটি আওয়ামী লীগপন্থি ও অচেনা লোকদের দিয়ে গঠিত হয়েছে, আর ত্যাগী নেতাকর্মীদের বঞ্চিত করা হয়েছে।
অপরদিকে নাসির গ্রুপ দাবি করছে, এই কমিটি দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে অনুমোদিত, যারা বিরোধিতা করছে তারা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যস্ত। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের ‘দলের বৈধ নেতৃত্ব’ প্রমাণে মরিয়া।
এদিকে এই পাল্টাপাল্টি অবস্থানকে ঘিরে আলফাডাঙ্গায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে আছে বলে জানা গেছে। তবে বিএনপির এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ স্পষ্ট।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, নেতারা এখন শুধু নিজেদের ক্ষমতা দেখাতে ব্যস্ত। হরতাল-সংবর্ধনার রাজনীতিতে ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ মানুষেরই।
আরেক তরুণকর্মী বলেন, যে দলে এখন নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে মিছিল করে, তারা কীভাবে এই আসনে জয়লাভ করবে?
এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির নবগঠিত কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান আব্বাস বলেন, নবগঠিত কমিটিকে বিএনপি কর্মী-সমর্থকরা সংবর্ধনা ও আনন্দ মিছিল দেবে। আমরা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।
উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খোশবুর রহমান খোকন জাগো নিউজকে বলেন, বর্তমান নবগঠিত বিএনপির কমিটির সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের লোক দিয়ে করা হয়েছে। এই কমিটি কোনোভাবে জাতীয়তাবাদী আদর্শের লোকদের স্থান দেয়া হয়নি, যে কারণেই আমরা আগামীকাল বিকেল চারটার দিকে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছি।
এ বিষয়ে ফরিদপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেস আলী ইছা বলেন, বিষয়টি জানা নেই। তবে এ ধরনের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঠিক নয়। সব ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে ধৈর্য ধরার আহ্বান।
এ বিষয়ে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজালাল আলম বলেন, বিএনপির দুই গ্রুপ কর্মসূচি দিয়েছে। এটা তাদের দলীয় প্রোগ্রাম। জানামতে এক গ্রুপ সকালে আরেক গ্রুপ বিকেলে তাদের দলীয় কর্মসূচি পালন করবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পুলিশ প্রতিহত করবে।
