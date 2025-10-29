সালথা-নগরকান্দা
সড়কের বেহাল অংশ মেরামত করলো জামায়াতে ইসলামী
ফরিদপুরের সালথায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ফরিদপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য পদ প্রার্থী মাওলানা সোহরাব হোসেনের উদ্যোগে সড়কটি মেরামত করা হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফরিদপুরের সালথা উপজেলা বাজার থেকে মাঝারদিয়া হয়ে নগরকান্দা উপজেলা যাতায়াতের ওই পাকা সড়কটি স্থানীয় মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে হরিনা গ্রামের পাশে রাস্তার একটি অংশ প্রায় ছয় মাস আগে ভেঙে ছোট-বড় অসংখ্য খানাখন্দ ও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়।
স্থানীয়দের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি কিংবা উপজেলা প্রশাসনের কেউই বিষয়টি নজরে নেননি। এ বছরের অতিবৃষ্টিতে রাস্তা ধসে পড়ে চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। এতে স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী, কৃষক, রোগী ও পথচারীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। যাত্রীসহ কোনো গাড়ি এলে যাত্রী নামিয়ে ভাঙা রাস্তা পার হয়ে পরে যাত্রী তুলে যাতায়াত করতে হয়েছে। এ অবস্থায় স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সালথা উপজেলা জামায়াতে নেতা ওয়ালিউজ্জামানের নেতৃত্বে একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ নেন তারা। উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর শ্রম ও অর্থায়নে রাস্তার ভাঙা অংশ মেরামত করে চলাচল উপযোগী করে তোলা হয়েছে।
মাঝারদিয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. ওয়ালিউজ্জামান বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানানো হলে তারা জানান, আপাতত কোনো বরাদ্দ নেই। যে কারণে এই মুহূর্তে রাস্তাটি মেরামতের ব্যবস্থা করা সম্ভব না। তবে কিছু নারী শ্রমিক দিয়ে রাস্তাটি মেরামতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তারা। পরে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাশ্রমে সড়কটি মেরামত করা হয়।’
এ বিষয়ে সালথা উপজেলা আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল ফজল মুরাদ বলেন, ‘ফরিদপুর-২ আসনে এমপি প্রার্থী মাওলানা সোহরাব হোসেনের উদ্যোগে রাস্তার ভাঙা অংশ সংস্কার করা হয়েছে। আমাদের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ মানবিক দায়িত্ব থেকে।’
