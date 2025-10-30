গাজীপুরে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ বিএনপি নেতার ভাই-ভাতিজা আটক

গাজীপুরে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ বিএনপি নেতার ভাই-ভাতিজা আটক
গাজীপুরে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যসহ বাবা-ছেলেকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। আটক দুইজন গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানা বিএনপি সভাপতি তানভীর সিরাজের ভাই ও ভাতিজা।
বুধবার (৩০ অক্টোবর) দিনগত রাত পৌনে ৩টা থেকে ভোর পৌনে ৫টা পর্যন্ত গাজীপুর সেনা ক্যাম্প ‘১৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি’র নেতৃত্বে যৌথবাহিনী মহানগরীর বাসন নাওজোর এলাকায় অভিযানটি পরিচালনা করে।
অভিযান শেষে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে গাজীপুর সেনা ক্যাম্পের পক্ষ থেকে এক খুদে বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
আটকরা হলেন- মো. তসলিম সিরাজ (৫৪) ও তার ছেলে মো. মুশফিক তসলিম (২৭)। অভিযানকালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য। তাদেরকে বাসন মেট্রো থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে- ৮টি বড় ছোরা, ১৯টি ছোট ছোরা, ৫টি বড় চাপাতি, ৫টি ছোট চাপাতি, ২টি লোহার হাসুয়া, ৫টি রামদা, ১টি সোজা রামদা, ২৭টি নকল ডায়মন্ড (অস্ত্র ধার করার উপকরণ)। এ ছাড়াও উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৫০ গ্রাম গাঁজা।
জিএমপির বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন খান জানান, যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও গাঁজাসহ আটক বাবা ও ছেলেকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। আটক দুইজন বাসন থানা বিএনপি সভাপতি তানভীর সিরাজের ভাই ও ভাতিজা।
