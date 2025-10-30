দেশে সন্ত্রাসের মূল জন্মদাতা হলো আওয়ামী লীগ: টুকু

দেশে সন্ত্রাসের মূল জন্মদাতা হলো আওয়ামী লীগ: টুকু
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘দেশে সন্ত্রাসের মূল জন্মদাতা হলো আওয়ামী লীগ ও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা। ৯৬ সাল থেকে ২০০৭ সালের আগ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন গডফাদার তৈরি করেছে। বিগত ১৭ বছর মানুষ দেখেছে।’
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে টাঙ্গাইলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ পরিবার ও আহতদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘আন্দোলনে শহীদদের বিএনপি একমাত্র তালিকা প্রকাশ করেছে। যারা আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা যাবে না। সবার সহযোগিতায় পথ চলবো। আগামীদিনে বিএনপি এক কোটি যুবকের কর্মসংস্থান করবে। তারেক রহমান তা করে দেখাবেন।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আল-আমিনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক সানু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুর রহমান শফিক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী প্রমুখ।
