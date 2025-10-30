  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ

কেজিতে ১০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত কমেছে সবজির দাম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহের বাজারগুলোতে কমতে শুরু করেছে সবজির দাম। বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করায় দাম কেজিতে ১০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত কমেছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে সরেজমিনে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট পৌর কাঁচাবাজার ঘুরে এ তথ্য জানা যায়।

ক্রেতা-বিক্রেতারা জানান, সবচেয়ে কমেছে শিমের দাম। গত সপ্তাহে ১৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হওয়া শিম এখন ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া চায়না গাজর ১৬০ টাকা থেকে কমে ১৩০, মোটা গোল বেগুন ১০০ থেকে কমে ৭০, করলা ৮০ থেকে কমে ৬০, কাঁচা মরিচ ১৪০ থেকে কমে ১২০, ঝিঙে ৬০ থেকে কমে ৪০, চিকন বেগুন ৭০ থেকে কমে ৫০, ধুন্দল ৫০ থেকে কমে ৪০ ও ঢেঁড়শ ৭০ থেকে কমে ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া মিষ্টি কুমড়া ৫০, শসা ৩০, চিচিঙ্গা ৪০, কাঁচা পেঁপে ২০, টমেটো ১১০, কাঁকরোল ৮০, পটোল ৬০, কচুরমুখী ৩০ টাকা কেজিতে, লাউ ৫০ টাকা পিস ও কাঁচা কলা ৩০ হালিতে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে রুই ৩৪০-৪৪০, সিলভার কার্প ২৪০-৩০০, তেলাপিয়া ২২০-৩০০, শোল ৬১০-৮৯০, ট্যাংরা ৫৫০-৮৭০, টাকি ৪৩০-৫৮০, কাতলা ৩৬০-৪২০, পাঙাশ ১৭০-২১০, পাবদা ৪০০-৫২০, কালবাউশ ৩৫০-৪১০, মৃগেল ৩০০-৩৫০, শিং ৩৬০-৬৫০ ও কৈ ২৭০-৩৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

অপরদিকে ব্রয়লার মুরগি ১৬০, কক মুরগি ৩০০, খাসির মাংস ১১৫০ ও গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি কোনার সময় কথা হয় জাহিদ মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, বাজারে বেশিরভাগ সবজির সরবরাহ বেড়েছে। ফলে দামও কমেছে। ন্যায্য দামে সারাবছর নিত্যপণ্য বিক্রি হলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ক্রেতারা স্বস্তিতে থাকবে।

আসাদুল হক নামের আরেকজন ক্রেতা বলেন, বর্তমানে বাজারে দাম কমলেও বিক্রেতারা সিন্ডিকেট করে যেকোনো মুহূর্তে দাম বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। ফলে বাজার নিয়মিত মনিটরিং করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

সবজি বিক্রেতা হামিদুর রহমান বলেন, শীতের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ফলে সবজির সরবরাহ বাড়ায় দামও কমতে শুরু করেছে। বর্তমানে বেচাকেনাও জমজমাট।

এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুস ছালাম বলেন, বেশিরভাগ বাজারে সরবরাহ বাড়ায় সবজির দাম কমতে শুরু করেছে। আমরা চাই, ন্যায্য দামে সবকিছু বিক্রি হোক। কিন্তু অসাধু বিক্রেতারা সুযোগ পেলেই অহেতুক দাম বাড়িয়ে দেন। তবে বাজারে নজরদারি রয়েছে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এএইচ/এএসএম

