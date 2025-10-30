  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

খবর নিতে এসে ঘরে পেলেন ভাইয়ের অর্ধগলিত মরদেহ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
খবর নিতে এসে ঘরে পেলেন ভাইয়ের অর্ধগলিত মরদেহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মাহবুবুর রহমান খান টিটু (৫৫) নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে পৌর এলাকার পূর্ব মেড্ডার বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

তিনি ওই এলাকার মহিউদ্দিন খানের ছেলে। ওই বাড়িতে একা বসবাস করতেন মাহবুবুর রহমান খান।

পুলিশ জানায়, মাহবুবুর রহমান পূর্ব মেড্ডা এলাকায় নিজ বাড়িতে একা বসবাস করতেন। ২৭ অক্টোবর সর্বশেষ তিনি বোনের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেন। বৃহস্পতিবার তার বোন খবর নিতে ওই বাড়িতে আসেন। তখন প্রতিবেশীরা জানান ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এ অবস্থায় পুলিশকে খবর দিলে ওই ঘর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ওয়াসিম জানান, ধারণা করা হচ্ছে তিন-চারদিন আগে ওই ব্যক্তি মারা গেছেন। মরদেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।