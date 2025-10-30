  2. দেশজুড়ে

মুহাম্মদ শাহজাহান

গণভোট বিলম্বিত হলে নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রা হুমকির মুখে পড়বে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
গণভোট বিলম্বিত হলে নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রা হুমকির মুখে পড়বে
সমাবেশে সভাপতির বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, গণভোট দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো নির্ধারণের একটি ঐতিহাসিক মোড়। এই গণভোট বিলম্বিত হলে নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রা হুমকির মুখে পড়বে। জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতেই একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে নগরীর দেওয়ানবাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ ইসলামী একাডেমি (বিআইএ) মিলনায়তনে চট্টগ্রাম অঞ্চলের দায়িত্বশীলদের নিয়ে আয়োজিত এক সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় আছে। এজন্য গণভোটকে কেন্দ্র করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোনো অজুহাতে যদি এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত বা প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়, তাহলে তা হবে জনগণের রায় ও গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রতারণা।

তিনি আরও বলেন, দেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে দেশপ্রেমিক ন্যায়নিষ্ঠ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী সব সময় শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনে বিশ্বাসী। আমরা চাই, জনগণের ভোট ও মতামতই হোক রাষ্ট্র পরিচালনার একমাত্র ভিত্তি।

অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর এই নেতা বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ গণভোটই পারে নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে। এজন্য সব স্তরের দায়িত্বশীলদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, অঞ্চল টিম সদস্য অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুজ্জামান, অধ্যাপক জাফর সাদেক, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক নুরুল আমিন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির পরিবেশবিদ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মহানগরীর সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার আমির আলাউদ্দিন সিকদার, সেক্রেটারি আব্দুল জব্বার, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা বদরুল হক, কক্সবাজার জেলা আমির অধ্যক্ষ মাওলানা নুর আহমদ আনোয়ারী, সেক্রেটারি মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি জেলা আমির অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল মোমেন, সেক্রেটারি মিনহাজ উদ্দিন, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা আমির অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল আলীম, সেক্রেটারি মনছুরুল হক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা আমির মাওলানা আব্দুস সালাম আজাদ, সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল আউয়াল, রাঙ্গামাটি জেলা নায়েবে আমির মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

এমআরএএইচ/এমএমকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।