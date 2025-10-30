নিরীহ আওয়ামী লীগ কর্মীদের বুকে টেনে নিন: বিএনপি নেতা

নিরীহ আওয়ামী লীগ কর্মীদের বুকে টেনে নিন: বিএনপি নেতা
বাগেরহাট সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ নাসির আহমেদ মালেক বলেছেন, যারা নিরীহ আওয়ামী লীগ, যারা বাধ্য হয়ে মিছিলে গেছেন, মিটিংয়ে গেছেন কিন্তু কারও নামে মিথ্যা মামলা দেয়নি, কারও ক্ষতি করেনি; তাদেরকে দয়া করে কিছু করিয়েন না, তাদের বুকে টেনে নিন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে বাগেরহাট সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা ও গণসংযোগ এবং ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
নাসির আহমেদ বলেন, ‘হাসপাতালে গিয়ে এ দেশের মুসলমানদের প্রিয় মানুষ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পয়জন পুশ করে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই জামায়াত পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে, বিএনপি মারছে আমরা ঠেকাচ্ছি। তারা নিজেরাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে। তারা এখন ভোটের জন্য হিন্দু ভাইদের বাড়ি যাচ্ছে, পূজায় যাচ্ছে, গীতা পাঠ করছে, প্রসাদ খাচ্ছে—সবই একটি ভোটের আশায়।’
তিনি আরও বলেন, ‘যারা আওয়ামী লীগের নামে জুলুম-অত্যাচার, হামলা-মামলা, দখল-জবরদখল করেছেন, তাদের সঙ্গে কোনো আপস নয়। তবে যারা নিরীহ, যারা শুধু নাম লেখিয়েছেন তাদের প্রতি সহনশীল হোন। যদি ভোটে জিততে চান, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলুন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে তোমরা নিরাপদে থাকবে, শান্তিতে থাকবে; আমরা সেই দায়িত্ব নিচ্ছি।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ বুলু, মহিলা দলের নেত্রী ফরিদা বেগম, মোহাম্মদ রোজিনা খাতুনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
নাহিদ ফরাজী/এসআর/জিকেএস