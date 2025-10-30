শেরপুরে শিয়ালের কামড়ে আহত ২২

শেরপুরে শিয়ালের কামড়ে আহত ২২
শেরপুরের চার গ্রামে শিয়ালের আক্রমণে ২২ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার গাজীরখামার ইউনিয়নের চারটি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।
স্থানীয়রা জানায়, সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে শিয়ালটি প্রথমে দিকপাড়া গ্রামে চারজনকে, এরপর গির্দ্দাপাড়া গ্রামে ১০ জনকে, তারপর নাকশি গ্রামে চারজনকে এবং সর্বশেষ পাঞ্জরভাঙ্গা গ্রামে চারজনকে কামড়ে আহত করে। পরে আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শেরপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আহত সবাইকে অ্যান্টি-র্যাবিস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে। বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
গির্দ্দাপাড়া গ্রামের হেকমত আলী বলেন, তার ভাতিজা বাড়ি থেকে বের হয়ে সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শিয়াল তার পায়ে কামড় দেয়।
পাঞ্জরভাঙ্গা গ্রামের সমাজসেবক আকবর হোসেন জানান, আমাদের গ্রামে চারজনকে শিয়াল কামড় দিয়েছে। তারা রাস্তা হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ শিয়াল এসে কামড় দেয়। এতে শরীরে মারাত্মক ক্ষত হয়েছে।
এদিকে ঘটনার পর থেকে চারটি গ্রামজুড়ে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ হতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পলাশ ক্রান্তি বলেন, শিয়ালটি খুব সম্ভবত জলাতঙ্ক (র্যাবিস) রোগে আক্রান্ত ছিল। রোগীদের তাৎক্ষণিক হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিয়ালের কামড় থেকে রক্ষা পেতে বাড়ির পাশের ও সড়কের পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি সন্ধ্যার পর ওইসব এলাকা এড়িয়ে চলাচল করার পরামর্শও দেন তিনি।
এ বিষয়ে শেরপুর সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উম্মে সালমা আঁখি বলেন, কিছুদিন ধরে হাসপাতালে কুকুর ও শিয়ালের কামড়ের রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলছে। আমি এসে ১৪ জন শিয়ালের কামড়ানোর রোগী পেয়েছি। সবাইকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
মো. নাঈম ইসলাম/আরএইচ/জিকেএস