  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক

বাহুবলে নকশা পরিবর্তন না করার দাবিতে মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
বাহুবলে নকশা পরিবর্তন না করার দাবিতে মানববন্ধন
এলাকাবাসীর মানববন্ধন

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার কল্যাণপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ছয়লেন কাজের নকশা পরিবর্তন না করার দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মহাসড়কের কল্যাণপুর বাজারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিকসহ সব পেশার মানুষ অংশ নেন।

এসময় বক্তৃতা করেন কবির মিয়া, হারুন মিয়া, সাবাজ মিয়া, হাসান মিয়া প্রমুখ।

বাহুবলে নকশা পরিবর্তন না করার দাবিতে মানববন্ধন

বক্তারা বলেন, একটি কুচক্রী মহল ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাহুবল উপজেলার কল্যাণপুরে ছয়লেন কাজের নকশা পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করছে। অথচ নকশা পরিবর্তন করলে মহাসড়ক আঁকাবাঁকা হবে। অধিগ্রহণে অধিক পরিমাণ জমি লাগবে। ফলে ব্যয় বাড়বে। মানুষের বাড়িঘর, মসজিদ, ঈদগাহ, এলাকার একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও ভাঙা পড়বে। অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। রাস্তা পশ্চিম দিকে নিলে রাস্তা সোজা হবে। দুর্ঘটনাও রোধ হবে, অধিগ্রহণ এবং রাস্তার নির্মাণ ব্যয়ও সাশ্রয় হবে।

এ অবস্থায় নকশা ঠিক রেখে দ্রুত অধিগ্রহণ সম্পন্ন করার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলে, অন্যথায় এলাকাবাসী মহাসড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।