ফরিদপুরে ১২০০ কেজি নকল সার জব্দ
ফরিদপুরের নগরকান্দায় অভিযান চালিয়ে এক হাজার ২০০ কেজি নকল সার জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে এসব সার ধ্বংস করা হয়। এ ঘটনায় শহিদুল ইসলাম নামে নসিমনচালককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তিলক কুমার অভিযান পরিচালনা করে উপজেলার পুরাপাড়া বাজার সড়কের ওপরে থাকা একটি নসিমন থেকে সারগুলো জব্দ করেন।
নকল সার বহনকারী নসিমনচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, বোয়ালমারী উপজেলার সস্রাইল বাজার থেকে সারের ডিলার জামিল পুরাপাড়া বাজারের এক সারের দোকানদারের নিকট পাঠিয়েছে। আমি পুরাপাড়া বাজারে আসলে প্রশাসনের লোক আটকায়। সার নকল কিনা আমি জানিনা।
এ বিষয়ে নগরকান্দা কৃষি কর্মকর্তা তিলোক কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি পুরাপাড়া বাজারে কিছু নকল সার নিয়ে কোনো এক সারের দোকানে দেওয়ার জন্য আসছে। পরে নসিমন গাড়িবোঝাই নকল সার গ্রোজিংক প্লাস (১২০০ কেজি) জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। বহনকারী চালককে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে একটি নসিমন থেকে নকল সার জব্দ করা হয়। পরে নকল সার ধ্বংস করা হয়েছে।
