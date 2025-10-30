মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেলো দুই বন্ধুর

মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেলো দুই বন্ধুর
মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও একজন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার বারইয়ারহাটের ধুমঘাট এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে মো. রাসেল উদ্দিন (২৮) ও একই এলাকার মো. শাহিন আলম (১৮)। এছাড়াও বিএসআরএম গাড়ির চালক মো. ইউসুফ নামে একজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটরসাইকেলযোগে তিন যুবক ফেনীতে যাচ্ছিল। পথে উপজেলার বারইয়ারহাট ধুমঘাট এলাকায় মোটরসাইকেলটি (চট্ট মেট্রো-ল ১৬-৫১৮৯) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটনাস্থলে মো. রাসেল উদ্দিন মারা যায়। আহত মো. শাহিন আলম ও মো. ইউসুফকে উদ্ধার করে বারইয়ারহাট কমফোর্ট হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মো. শাহিন আলম মারা যায়।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. ফারিয়া বলেন, হাসপাতালে একজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে মারা যায়। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/জিকেএস