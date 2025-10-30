  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
র‌্যাব পরিচয়ে ইসলামী ব্যাংক এজেন্টের ৮ লাখ টাকা ছিনতাই

ফেনীর দাগনভূঞায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখার দুই কর্মচারীর কাছ থেকে র‌্যাব পরিচয়ে আট লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মাতুভূঞা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেকের বাজার এজেন্ট শাখার দুই কর্মচারী ইসলামী ব্যাংক দাগনভূঞা শাখা থেকে আট লাখ টাকা নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখায় ফিরছিলেন। পথে ফেনী-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের মাতুভূঞা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে র‌্যাব পরিচয়ে কিছু লোক তাদের মারধর করেন। এসময় জোরপূর্বক প্রাইভেটকারে তুলে নেন তাদের। পরে তাদের চোখ বেঁধে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নোয়াখালীর সেনবাগে এলাকায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে বিষয়টি তারা পুলিশকে জানান।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ছিনতাইয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কর্মচারী দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সত্যতা পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/জিকেএস

