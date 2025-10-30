ঐক্য কমিশনের প্রতিবেদনে অনৈক্যের সুর: শামা ওবায়েদ

ঐক্য কমিশনের প্রতিবেদনে অনৈক্যের সুর: শামা ওবায়েদ
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, ঐক্য কমিশন দীর্ঘ ১০ মাসের কথিত আলোচনার মাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে ‘অনৈক্যের সুর’ ফুটে উঠেছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে ফরিদপুরের নগরকান্দায় যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
শামা ওবায়েদ বলেন, ‘দেশের ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ, নারী সমাজ এবং আপামর জনতা একটি সুষ্ঠু ভোটের অপেক্ষায় আছে। সেই ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশন যদি ব্যর্থ হয়, তবে এই হাজার হাজার নেতাকর্মীর আত্মত্যাগ, আবু সাঈদ-মুগ্ধদের রক্তদান ও তাদের মৃত্যু—সবই বৃথা যাবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য রবিউল ইসলাম রবি, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন হেলাল প্রমুখ।
এন কে বি নয়ন/এসআর/জিকেএস