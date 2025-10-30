সন্তানদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের পজিটিভ চিন্তা করতে হবে: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মানোযোগ বাড়াতে হবে। অভিভাবকরা সন্তানদের ক্ষেত্রে খুব পজিটিভ চিন্তা করতে হবে।
তিনি বলেন, এ প্রজম্মের জন্য বই পড়া, কুইজ প্রতিযোগিতা, খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকা এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে তরুণ প্রজম্ম।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) পাঠাগারে বই পাঠ ও সাহিত্য বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এ্যানি। লক্ষ্মীপুর টাউন হলে এ আয়োজন করা হয়।
লক্ষ্মীপুর টাউন লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক মাইন উদ্দিন পাঠানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন হেলাল উদ্দিন মাহমুদ, হারুনুর রশিদ বাবলু, সাইফুল ইসলাম তপন, হারুনুর রশিদ।
প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন গিয়াস উদ্দিন ও কার্তিক সেনগুপ্ত।
প্রতিযোগিতায় জেলার তিনটি কলেজসহ মোট আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। পরে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।
