প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ১৯ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক ১৯ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডা সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবির পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। এদের মধ্যে ১০ জন পুরুষ, ৮ জন নারী ও একটি শিশু রয়েছে।

এসময় কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) পক্ষ থেকে চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডা বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ ভবানীপুর নিউনিদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার দীপংকর সাহার নের্তৃত্বে বিএসএফ এর একটি দল।

তারা হলেন, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত এসকেন তালুকদারের ছেলে ইমরান হোসেন, চাঁদপুর সদরের লোধের গাঁও গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেন গাজীর মেয়ে নাসরিন বেগম, বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জের পূর্ব চিপা বারইখালী গ্রামের আলম শিকদারের ছেলে রেজাউল শিকদার ও তার স্ত্রী তানজিলা বেগম, একই জেলার চরহোগলা বুনিয়া গ্রামের মো. রুস্তম আলী শেখের ছেলে শাহিন শামীম, সদর উপজেলার আতাইকাঠি গ্রামের মৃত দলিলুদ্দিন শেখ ছেলে আব্দুর রহিম শেখ, আবুল শেখের স্ত্রী রিমা বেগম, পিরোজপুর সদর উপজেলার মধ্য দুর্গাপুর গ্রামের ইমরান হোসেনের স্ত্রী সুখী বেগম ও তার ছেলে আবু বক্কর (৫), একই এলাকার আউয়াল হালদারের স্ত্রী নাসরিন, বরিশাল সদর উপজেলার টুঙ্গি বাড়ীয়া গ্রামের মৃত সোলেমান মাঝির ছেলে রিয়াজ মাঝি, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার কাজীর চর আমিরগঞ্জ গ্রামের সুলতান ব্যাপারীর ছেলে হাসান ব্যাপারী, ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার তারাবুনিয়া গ্রামের মৃত গাহুর মৃধার ছেলে আলমগীর মৃধা ও তার ছেলে খাইরুল মৃধা, একই এলাকার মৃত গাহুর মৃধার ছেলে জাকির মৃধা, রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের ইমাম হোসেনের মেয়ে লাবনী আক্তার, সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার চান্দ গ্রামের মৃত শওকত আলী মেয়ে মোমেনা বেগম, খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার কদমতলার (গুসার গ্রাম) মৃত আতিয়ার রহমান শেখের মেয়ে অন্তরা শেখ (২৮), একই এলকার মৃত আতিয়ার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন।

অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ জানান, বিএসএফের পক্ষ থেকে বিজিবিকে বিষয়টি জানানো হলে তারা বাংলাদেশি কিনা যাছাই-বাচাই করে সত্যতা হাওয়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

