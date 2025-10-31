চাকরির শেষ কর্মদিবসে স্কুলেই মারা গেলেন শিক্ষক
ফজলুল করিম (৬০)। পেশায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। আজ ছিল তার চাকরিজীবনের শেষ কর্মদিবস। এদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বিদ্যালয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন।
ফজলুল করিম সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের হামিন দামিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও একই উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমুড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে ওই বিদ্যালয়ে এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বেলাল হোসেন জাগো নিউজকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) তার কর্মজীবনের শেষ দিন ছিল। কিন্তু শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় আজ বৃহস্পতিবার ছিল তার শেষ কর্মদিবস। ক্লাস চলাকালীন সময়ে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে সহকর্মীরা দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে এলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ফজলুল করিম ১৯৯৩ সাল থেকে মিরের দেউলমুড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ হওয়ার পর হামিন দামিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
কয়ড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শহিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, তার এমন মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আজ শুধু চাকরি থেকে না, তিনি পৃথিবী থেকেই বিদায় নিয়ে গেলেন। তার এই মৃত্যুর শোকে কাতর পরিবার, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকেই শোক প্রকাশ করছেন।
এম এ মালেক/জেএইচ