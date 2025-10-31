দেশের মানুষ বিচার-সংস্কারের পর একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চায়

দেশের মানুষ বিচার-সংস্কারের পর একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চায়
পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদী বলেছেন, ‘গণ-অভ্যুত্থান কখনো নিছক একটি আন্দোলনের নাম নয়। এটি বাংলাদেশের জনগণের গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সেই আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট- দেশের মানুষ বিচার চায়, সংস্কার চায় এবং চায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। অন্যায়, দুঃশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ গণ-অভ্যুত্থান হচ্ছে মানুষের ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।’
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার পত্তাশী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ভোটকেন্দ্র প্রতিনিধি সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মসুদ সাঈদী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আজ বুঝে গেছে। শাসক পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়; বাংলাদেশের উন্নয়নে এখন প্রয়োজন নীতির পরিবর্তন, গঠনমূলক সংস্কার এবং নতুন একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিমূলক কল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। গণ-অভ্যুত্থানের এ আহ্বান কোনো দলের নয়, এটি পুরো জাতির। যেখানে প্রতিটি নাগরিকের কণ্ঠ একত্রিত হয়েছে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসনের পক্ষে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের পক্ষে।
মাসুদ সাঈদী বলেন, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশকে গড়ার নির্বাচন, বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার নির্বাচন, বাংলাদেশে ইনসাফ কায়েমের নির্বাচন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নির্বাচন। তাই দেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।’
পত্তাশী ইউনিয়ন আমির হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ফায়সালের সভাপতিত্বে সম্মেলনে জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মাওলানা শেখ আব্দুর রাজ্জাক, ইন্দুরকানী উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আলী হোসাইন, সেক্রেটারি মো. তৌহিদুর রহমান রাতুল, অর্থ সম্পাদক মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি মো. মামুন হোসাইন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপজেলা সভাপতি মো. আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
