  2. দেশজুড়ে

কালীগঞ্জে হুইস পাইপ ছিঁড়ে ক্রসিংয়ে থামল ট্রেন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কালীগঞ্জ (গাজীপুর)
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
কালীগঞ্জে হুইস পাইপ ছিঁড়ে ক্রসিংয়ে থামল ট্রেন

গাজীপুরের কালীগঞ্জে অল্পের জন্য বড়ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে এগারো সিন্ধুর গোধূলি (৭৪৯) এক্সপ্রেস। এসময় ট্রেনের হুইস পাইপ খুলে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে আড়িখোলা রেলস্টেশন অতিক্রম করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, টঙ্গী-ভৈরব রেললাইন দিয়ে ট্রেনটি কালীগঞ্জের আড়িখোলা স্টেশন অতিক্রম করার কিছুক্ষণ পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গতি কমে যায়। পরে আড়িখোলা স্টেশনের এক কিলোমিটার দূরে বড়নগর রেলক্রসিং এলাকায় গিয়ে একেবারে থেমে যায়। ট্রেনের পরিচালক, লোকোমোটিভ মাস্টার (চালক) এবং যাত্রীরা দেখতে পান ‘ক’ বগির হুইস পাইপ খুলে গেছে। যার মাধ্যমে ট্রেনের কমপ্রেসড এয়ার প্রবাহিত হয়। এ পাইপ খুলে যাওয়ায় ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনার সময় ভৈরবগামী লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও ঢাকাগামী লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

খবর পেয়ে রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং রাত সাড়ে ৯টার দিকে ট্রেনটি পেছনের দিকে চালিয়ে আড়িখোলা স্টেশনে নিয়ে যান। এতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ওই লাইনে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে। পরে ক্ষতিগ্রস্ত ‘ক’ বগিটি আড়িখোলা স্টেশনে রেখে বাকি বগিগুলো নিয়ে রাত সোয়া ১০টার দিকে ট্রেনটি কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেয়। এরপর টঙ্গী–ভৈরব রেললাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়।

নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) নাজিমুদ্দিন বলেন, এটি একটি যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।’

আব্দুর রহমান আরমান/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।