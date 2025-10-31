গণজাগরণ মঞ্চের নেতা আবুল কালাম আজাদ গ্রেফতার
ময়মনসিংহের ভালুকায় পিস্তলের লাইসেন্স নবায়নের কাজে গিয়ে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা আবুল কালাম আজাদ (৭৫) গ্রেফতার হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার দিকে থানা ভবন থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতার আবুল কালাম আজাদ একই উপজেলার বাশিল গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০১৩ সালে গঠিত গণজাগরণ মঞ্চের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগেরও কর্মী।
ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জাগো নিউজকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্রমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন আবুল কালাম আজাদ। তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী।
ওসি আরও বলেন, আজাদ দুপুরে নিজের ব্যক্তিগত পিস্তলের লাইসেন্স নবায়নের কাজে থানায় গিয়েছিলেন। বিষয়টি জানতে পেয়ে থানায় যান জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা। তারা আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতারের দাবি জানালে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তাকে রাজনৈতিক একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে ভালুকা উপজেলা জামায়াতের আমির সাইফুল্লাহ পাঠান বলেন, আমাদের নেতারা নির্দোষ ছিলেন। মিথ্যা আন্দোলন করে সাজানো ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তাদের শহীদ করা হয়েছে। ওই দোসরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।
