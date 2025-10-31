  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় থেমে থাকা ট্রাকে সিএনজির ধাক্কা, নিহত ২

প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
ট্রাকে ধাক্কা দিয়ে সিএনজি চালিত অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়

নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বালুবাহী ট্রাকের পেছনে সিএনজি চালিত অটোরিকশার ধাক্কায় দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় নারীসহ আরও অন্তত ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দিনগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের নারান্দিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বালুভর্তি একটি বিকল ট্রাক সড়কটির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নেত্রকোনা আসার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিতে ধাক্কা লাগে। এসময় সিএনজিটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ও ঘটনাস্থলেই সিএনজিতে থাকা দুজন যাত্রী মারা যান।

নিহতরা হলেন- ময়মনসিংহ কোতোয়ালী থানার চায়না মোড় এলাকার আব্দুল জলিল (৪৫) ও নেত্রকোনা সদর উপজেলার আসদআটি গ্রামের শহীদ মিয়া (৪২)।

দুর্ঘটনায় নিহত শহীদ মিয়ার স্ত্রী রেজিয়া আক্তারসহ (৪০) দুজন নারী গুরুতর আহত হয়েছেন। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ হাইওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ নান্নু খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া ও ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

