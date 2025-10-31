  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুরে তালাবদ্ধ গোডাউনে কাঠমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ১০:৫৭ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
মেহেরপুরে তালাবদ্ধ গোডাউনে কাঠমিস্ত্রির মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি তালাবদ্ধ গোডাউন থেকে বিপ্লব হোসেন (৫২) নামে এক কাঠমিস্ত্রির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে উপজেলার পশ্চিম মালসাদহ গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়ননাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহত বিপ্লব বগুড়া সদর উপজেলার মৃত আনিসুর রহমানের ছেলে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের একটি গুদামঘর ভাড়া নিয়ে বিপ্লবসহ আরও তিনজন কাঠের ফার্নিচার তৈরি করতেন। বৃহস্পতিবার সারাদিন মোবাইল ফোন বন্ধ পেয়ে বিপ্লবের মেয়ে ওই গুদামের পাশের এক ব্যক্তিকে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয়রা গুদামের সামনে গিয়ে বিপ্লবকে ভেতরে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ কারণে তার মৃত্যু হয়েছে না অন্য কোনো বিষয় আছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য মরদেহ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

