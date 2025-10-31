  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল ভ্যানচালকের

প্রকাশিত: ১২:৩০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় রঞ্জু আহমেদ (৩৫) নামে এক ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার হাটিকুমরুল ঢাকা-পাবনা রোডের ধোপাকান্দি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রঞ্জু আহমেদ একই উপজেলার চরিয়াশিকা দক্ষিণ পাড়া গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রঞ্জু অটোভ্যানে মাছ নিয়ে উল্টো পথে সড়ক পার হচ্ছিল। এসময় সামনে থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। পরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ভ্যানটিও দুমড়েমুচড়ে গেছে।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, উল্টো পথে অটোভ্যান নিয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে অভিযোগ না থাকায় মরদেহটি নিহতের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

