গাজীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে মফিজুল ইসলাম (২৬) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে মহানগরের শিমুলতলী চত্বর এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটেছে।

মফিজুল ইসলাম দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থানার শাহাডুবি এলাকার শাহজাহান মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, শিমুলতলী এলাকায় বাসা ভাড়া থেকে দিনমজুরের কাজ করতো মফিজুল ইসলাম। রাতে চাল চত্বর এলাকায় এটিআই গেটের পাশে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কায়সার হাসান ফারুক জানান, নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখমের চিহ্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

