ইসলামি বিপ্লবের জন্য সময় ঘনিয়ে এসেছে: মামুনুল হক

ইসলামি বিপ্লবের জন্য সময় ঘনিয়ে এসেছে: মামুনুল হক
দেশে ইসলামি বিপ্লবের জন্য সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। তিনি বলেছেন, বৈষম্যহীন, ইনসাফের বাংলাদেশ গড়তে হলে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফত ছাড়া কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। যেখানে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য একই ব্যবস্থা।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে নাটোরের নবাব সিরাজ উদ্ দৌলা সরকারি কলেজ মাঠে জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবিতে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জুলাই বিপ্লব ইসলামি বিপ্লবের পূর্বাভাস ছিল বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, আগামীর বাংলাদেশ ইসলাম ও খেলাফতের বাংলাদেশ। চব্বিশের জুলাই বিপ্লবে বড় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয় নাই, বিপ্লবের জন্য বড় নেতার প্রয়োজন হয় নাই। ভারতের আধিপত্যের কেনা গোলাম ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনাকে বাংলার মাটি থেকে ঝাঁটাপেটা করে বিদায় করা হয়েছে।
মামুনুল হক বলেন, আমরা নতুন বাংলাদেশ দেখেছি, সোনার বাংলাদেশ দেখেছি, ডিজিটাল বাংলাদেশ দেখেছি। আমরা আরেকটি বাংলাদেশ দেখতে চাই, সেটা হলে ইসলামের বাংলাদেশ এবং খেলাফতের বাংলাদেশ। আল্লাহ প্রদত্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার নামই হলো খেলাফত ব্যবস্থা। পৃথিবীর কোনো ধর্মে রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র ইসলাম ছাড়া। ইসলাম হচ্ছে জীবন ব্যবস্থার মূলভিত্তি। যেখানে পরিপূর্ণ একটি রাষ্ট্র কাঠামো রয়েছে।
খেলাফত মজলিশের নাটোর জেলার সভাপতি হাফেজ মাওলানা রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, দলটির যুগ্ম-মহাসচিব মুফতি রুহুল আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হাসনাত জালালীসহ সংগঠনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
রেজাউল করিম রেজা/কেএইচকে/এএসএম