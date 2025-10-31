কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিল, গ্রেফতার ১২

কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিল, গ্রেফতার ১২
কুমিল্লায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নেওয়ার ঘটনায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দিনগত রাত থেকে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার ( ৩০ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও কোতোয়ালি থানার সামনেই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে একটি মিছিল বের করা হয়। পরে ৪৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার। এরপরই টনকনড়ে পুলিশ। এরপর অভিযানে নামেন তারা।
গ্রেফতাররা হলেন, আকরাম হোসেন ওকি (২৮), মো. সাগর (২৪), মো. মহিউদ্দিন সুমন (৩২), মোহাম্মদ রাসেল হোসেন (৩০), মো. ফয়সাল (২৮), মাকসুদুর রহমান ওরফে বাবলু (৩১), আমিন খান নাহিদ (৩০), তুহিন আলম (২৮), কাজী শামসুল আলম (৫২), মোহাম্মদ মোবারক হোসেন রুবেল (৩৫), আব্দুল্লাহ আল হাদী (৩৬) ও গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী (২৭)।
পুলিশ জানায়, মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীদের পরিচয় শনাক্ত করে অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা শেষে আদারতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে।
শুক্রবার দুপুরে তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়ের শেষে বিকেল ৩টা আদালতের মাধ্যমে তাদের কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম