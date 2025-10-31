  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, বিকল্প লাইনে চলাচল স্বাভাবিক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, বিকল্প লাইনে চলাচল স্বাভাবিক
গাজীপুরের জয়দেবপুর জংশনের পাশে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে

গাজীপুরের জয়দেবপুর জংশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ওই রেললাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। তবে পাশের অন্য লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, বিকল্প লাইনে রেল যোগাযোগ অব্যাহত

রেলওয়ে সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি মোহনগঞ্জ যাচ্ছিল। জয়দেবপুর জংশনের আগেই ট্রেনটির শেষের দিকের একটি বগি হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়। ঘটনার পরপরই ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও, কোনো প্রাণহানি বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে রেলওয়ের উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও মেরামতের কাজ শুরু করে।

গাজীপুরে ট্রেন লাইনচ্যুত, বিকল্প লাইনে রেল যোগাযোগ অব্যাহত

জয়দেবপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মাহমুদুল হাসান বলেন, ‍‍বগিটি লাইনচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। উদ্ধারকারী দল এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। বিকল্প লাইন থাকায় ট্রেন চলাচলে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।

মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।