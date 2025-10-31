কুষ্টিয়ায় তিন সোনার দোকানে চুরি

কুষ্টিয়ায় তিন সোনার দোকানে চুরি
কুষ্টিয়া শহরের সিঙ্গার মোড় এলাকার মাহতাব প্লাজায় তিনটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে দোকান মালিকরা দোকান খুলতে গিয়ে শাটার উঁচু দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।
পরে পুলিশ ও র্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সকাল পৌনে আটটার দিকে মুখোশধারী দুই যুবক মার্কেটের বাথরুমের দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা ব্রাদার্স জুয়েলার্স, এস. সরকার জুয়েলার্স ও সমির চেইন হাউজ এই তিন দোকানের শাটার ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে স্বর্ণ ও রুপার গহনা নিয়ে একই পথে বাইরে বেরিয়ে যায়।
চুরির ঘটনায় তিন ব্যবসায়ী প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতির দাবি করেছেন। কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/এএসএম