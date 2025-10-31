মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতের উপহার

মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতের উপহার
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের জলদাস পাড়ায় এসব উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিরসরাই উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা নুরুল কবির।
এসময় সাইফুর রহমান বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি কল্যানমুখী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জামায়াত সব ধর্ম, বর্ণের মানুষের জন্য নিবেদিত। আগের সরকারের আমলে জলদাসের ভাইয়েরা অবহেলিত ছিল। কোনো সরকার তাদের জন্য কাজ করেনি। তাই আগামী সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে সবার জন্য কাজ করার সুযোগ প্রদানে মিরসরাইবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি।
এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এএসএম