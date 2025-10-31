  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতের উপহার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৬:১৭ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতের উপহার
অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতের উপহার

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের জলদাস পাড়ায় এসব উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মিরসরাই উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা নুরুল কবির।

মিরসরাইয়ে অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে জামায়াতের উপহার

এসময় সাইফুর রহমান বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি কল্যানমুখী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জামায়াত সব ধর্ম, বর্ণের মানুষের জন্য নিবেদিত। আগের সরকারের আমলে জলদাসের ভাইয়েরা অবহেলিত ছিল। কোনো সরকার তাদের জন্য কাজ করেনি। তাই আগামী সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে সবার জন্য কাজ করার সুযোগ প্রদানে মিরসরাইবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি।

এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।