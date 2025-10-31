  2. দেশজুড়ে

ইসি আনোয়ারুল

প্রবাসী ও কারাবন্দি ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন শুরু নভেম্বরে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সদর মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী‌)
প্রকাশিত: ০৬:৫৩ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
প্রবাসী ও কারাবন্দি ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন শুরু নভেম্বরে
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার

নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, প্রবাসী বাংলাদেশি ও কারাবন্দিদের ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম নভেম্বর মাস থেকে শুরু হবে। এই উদ্যোগ দেশে-বিদেশে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে এবং ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে পটুয়াখালী সার্কিট হাউজে তিনদিনের জেলা সফরের অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব তথ্য জানান।

তিনি আরও বলেন, কমিশন ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনসংক্রান্ত সব প্রস্তুতি শুরু করেছে। এতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ, কেন্দ্রভিত্তিক প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নির্বাচনি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই মাঠ পর্যায়ের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি প্রান্তে শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা। জনগণ যাতে ভোটকেন্দ্রে সহজে পৌঁছাতে পারে এবং ভোটাধিকার নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এসময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ রায়হান/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।