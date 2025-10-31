  2. দেশজুড়ে

৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
৪ ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হয়েছে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল

গাজীপুরের জয়দেবপুর জংশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের লাইনচ্যুত হওয়ার বগিটি প্রায় ৪ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। পরে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

এর আগে দুপুর সোয়া ২টার দিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা ট্রেনটি জয়দেবপুর জংশন স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে তার পেছনের দিকের একটি বগির বাম পাশের চাকা লাইনচ্যুত হয়।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. কাইয়ুম আলী জানান, উদ্ধারকারী দল লাইনচ্যুত বগিটি উদ্ধার ও ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামত করেছে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জানা যায়, ট্রেনটি কয়েকশ যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছিল। এ সময় জয়দেবপুর জাংশনের কাছে পৌঁছলে হঠাৎ ট্রেনটির পাওয়ার কার বগির বাম পাশের চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ট্রেনে থাকা যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে বগি উদ্ধারে দুটি উদ্ধারকারী দল বেলা আড়াইটার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে উদ্ধার করে। পরে ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে স্টেশন ছেড়ে যায়।

