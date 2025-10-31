  2. দেশজুড়ে

যশোরে সোনার ৬ বারসহ পাচারকারী আটক

প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
আটক পাচারকারী আবু বক্কর সিদ্দিক

যশোর-নড়াইল মহাসড়কের দাইতলা ব্রিজ এলাকা থেকে ৭৩৫ গ্রাম ওজনের ৬টি সোনার বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একটি টহল দল দাইতলা ব্রিজ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

আটক পাচারকারীর নাম আবু বক্কর সিদ্দিক (৩৪)। তিনি বেনাপোল পোর্ট থানার ছোট আঁচড়া গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

বিজিবি জানায়, আটকের সময় তার কাছ থেকে ৬টি সোনার বার, ২টি মোবাইল ও নগদ ৯ হাজার ৮৭ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সোনার বাজারমূল্য ১ কোটি ২৬ লাখ ৮ হাজার ৯২৫ টাকা।

যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, তার প্যান্টের পকেটের ভেতরে বিশেষ কায়দায় লুকানো অবস্থায় সোনার বারগুলো পাওয়া যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আবু বক্কর জানান, তিনি ঢাকার ধোলাইপাড় এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে সোনাগুলো সংগ্রহ করে বেনাপোল হয়ে ভারতে পাচার করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

তিনি জানান, এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা হয়েছে।

মিলন রহমান/কেএইচকে/এএসএম

