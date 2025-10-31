বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ভুয়া সংবাদ ঠেকানো: প্রেস সচিব

বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ভুয়া সংবাদ ঠেকানো: প্রেস সচিব
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ভুয়া সংবাদ বা ফেক নিউজ ঠেকানো। এ ভুয়া সংবাদ প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল সাংবাদিক ক্লাবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (নোবিপ্রবিসাস) প্রতিষ্ঠার এক যুগপূর্তির অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংবাদিক ক্লাব রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার চর্চা করে। নোবিপ্রবির সাংবাদিকরাও জুলাই আন্দোলনের সময় সাহসিকতার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করেছেন- যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
তিনি বলেন, ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার ইতিহাস দীর্ঘ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এ ধারা শুরু হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সত্য প্রকাশের বড়ই অভাব। সত্য প্রকাশে সাহসী হতে হবে, মিথ্যা তথ্যের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।
অনুষ্ঠানে নোবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতির একযুগ পূর্তিতে সমিতির বার্ষিক মুখপত্র ‘ফাউন্টেনপেন’-এর মোড়ক উন্মোচন করেন শফিকুল আলম। এসময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুপ্রেণায় জুলাই–আগস্ট আন্দোলনের সাহসী শিক্ষার্থীদের গল্পগুলো লিখে রাখা অনুরোধ জানান প্রেস সচিব।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি ভবনে আলোচনা সভায় নোবিপ্রবিসাসের সভাপতি মো. ইমাম হোসেনের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন নোবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রেজওয়ানুল হক এবং নোবিপ্রবিসাসের উপদেষ্টা এ এফ এম আরিফুর রহমান প্রমুখ।
এক যুগে পদার্পণ উপলক্ষ্যে নোবিপ্রবি সাংবাদিক সমিতি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বর্ষসেরা সাংবাদিকদের পুরস্কার প্রদান করেছে।
এর মধ্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আমার দেশের নোবিপ্রবি প্রতিনিধি নাহিদুল ইসলাম এবং আরটিভির প্রতিনিধি মো. রিয়াদুল ইসলাম। বিশেষ প্রতিবেদন (প্রিন্ট) ক্যাটাগরিতে দৈনিক ইনকিলাবের মুস্তাকিম সাদিক এবং অনলাইন ক্যাটাগরিতে সময়ের কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধি তৌফিক আল মাহমুদ, ফিচার ক্যাটাগরিতে রাইজিং বিডির মো. শফিউল্লাহ এবং বেস্ট কন্ট্রিবিউটর হিসেবে এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল তৌহিদ পুরস্কার পেয়েছেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/এএসএম