চোখে টর্চের আলো ফেলা নিয়ে বিতণ্ডা, যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

চোখে টর্চের আলো ফেলা নিয়ে বিতণ্ডা, যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় চোখে টর্চের আলো ফেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে এরশাদ আলী (৩৫) নামের এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত এরশাদ ওই গ্রামের মৃত হাছেন আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পশ্চিম সোহাগীপাড়া গ্রামে মানিকের মুদির দোকানে সিগারেট কিনতে যান এরশাদ আলী। এসময় তার চোখে টর্চের আলো ফেলেন একই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে সাকিব। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে এরশাদ আলী বাড়িতে চলে যান।
শুক্রবার ভোরে এরশাদ আলীকে ফোন করে ডেকে আনেন সাকিব ও তার দল। পরে আবারও কথা-কাটাকাটি ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। এসময় এরশাদ আলীকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার বলেন, এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। জড়িত অন্যদেরও আইনের আওতায় আনতে চেষ্টা চলছে।
এমডিকেএম
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর