যশোরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দাদা গ্রেফতার
যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলায় নয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দাদাকে গ্রেফতার করেছে বাঘারপাড়া থানা পুলিশ।
স্থানীয়রা ও শিশুর পরিবার জানান, ওই শিশুটি তার বাবা-মায়ের কাছে নড়াইলে থাকে। ১০-১২ দিন আগে অভিযুক্ত নড়াইলে গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসেন। গত ২৮ অক্টোবর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে খেলনা কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তিনি শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে ৩০ অক্টোবর বিষয়টি জানাজানি হয়। পরে শিশুটির বাবা-মা পুলিশকে জানায়।
বাঘারপাড়া থানার ওসি তাইজুল ফকির তাইজুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে থানায় মামলা রেকর্ড হয়েছে এবং দাদাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
মিলন রহমান/এফএ/এমএস