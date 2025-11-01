  2. দেশজুড়ে

যশোরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দাদা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
যশোরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দাদা গ্রেফতার

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলায় নয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে দাদাকে গ্রেফতার করেছে বাঘারপাড়া থানা পুলিশ।

স্থানীয়রা ও শিশুর পরিবার জানান, ওই শিশুটি তার বাবা-মায়ের কাছে নড়াইলে থাকে। ১০-১২ দিন আগে অভিযুক্ত নড়াইলে গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসেন। গত ২৮ অক্টোবর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে খেলনা কিনে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তিনি শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে ৩০ অক্টোবর বিষয়টি জানাজানি হয়। পরে শিশুটির বাবা-মা পুলিশকে জানায়।

আরও পড়ুন-
ব্লাড ক্যান্সারে হাইমচর থানার ওসির মৃত্যু
মিরসরাইয়ে বসতঘর থেকে পদ্ম গোখরা সাপের ১০ বাচ্চা উদ্ধার
অপকর্ম করলে ভোটের দিন খেসারত দিতে হবে: ইঞ্জিনিয়ার শ্যামল

বাঘারপাড়া থানার ওসি তাইজুল ফকির তাইজুর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে থানায় মামলা রেকর্ড হয়েছে এবং দাদাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মিলন রহমান/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।