কক্সবাজারে তৃতীয় ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

কক্সবাজারে তৃতীয় ম্যারাথন অনুষ্ঠিত
প্রায় দেড় হাজার দৌড়বিদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় কক্সবাজার ম্যারাথন।
শনিবার (১ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টায় কক্সবাজার রানার্স কমিউনিটির উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ ম্যারাথনের উদ্বোধন হয়। আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল- 'এভরি স্টেপ ফর ওয়েলনেস অ্যান্ড দ্য ওশান'।
কক্সবাজারের লাবণী বিচ পয়েন্ট থেকে দৌড় শুরু করে দৌড়বিদরা হলিডে মোড়, থানা রোড, খুরুশকুল, চৌফলদন্ডি, পোকখালী, ইসলামপুরের খান বীচ অতিক্রম করে পুনরায় লাবণী বিচে এসে শেষ হয়।
আয়োজক কমিটির সদস্য ম্যারাথনের রেস ডিরেক্টর এস এম সাদেক জানান, অনেক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আয়োজন সম্পন্ন করেছি। আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো রান, ফিটনেস অ্যান্ড ওয়েলনেস। মূল টার্গেট হচ্ছে কক্সবাজারের তরুণদের মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং ম্যারাথনের মাধ্যমে কক্সবাজারকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরা।
সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত কমিশনার (শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন) মোহাম্মদ সামশু-দ্দৌজা নয়ন বলেন, আয়োজনটি চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি কক্সবাজারের তরুণদের নিজস্ব উদ্যোগে হওয়াটা গর্বের বিষয়।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) শহিদুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইমরান হোসাইন সজিব, নারী ফুটবলার শাহেদা আক্তার রিপা, ছুটি গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা মোহাম্মদ আলফী এবং আকিজ বাইসাইকেলের এজিএম আজম বিন তারেক, আইএলওর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ নাবিদ আকবর, এভারেস্ট বিজয়ী এবং অ্যাম্বাসাডর ডা. বাবর আলীসহ অনেকে।
