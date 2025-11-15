সাতক্ষীরা-২
বিএনপির বহিষ্কৃত নেতাকে মনোনয়ন, পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
সাতক্ষীরা-২ (সদর ও দেবহাটা) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দলটির একাংশের নেতাকর্মীরা। তারা বিএনপির সাবেক দুইবারের পৌর মেয়র তাজকিন আহমেদ চিশতীকে দলের মনোনীত প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের সংগীতা মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে নিউ মার্কেট মোড় জিরো পয়েন্ট মহাসড়ক অবরোধ করেন চিশতীর অনুসারীরা। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে আশাশুনি-সাতক্ষীরা, যশোর-সাতক্ষীরা ও খুলনা-সাতক্ষীরা লেনও বন্ধ থাকায় পুরো এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
বিক্ষোভকারী নেতাকর্মীদের দাবি, মনোনয়ন পাওয়া আব্দুর রউফ দল থেকে বহিষ্কৃত। তার মনোনয়ন বাতিল করে তাজকিন চিশতীকে প্রার্থী ঘোষণা করতে হবে।
এর আগে ৩ নভেম্বর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ আসনের প্রাথমিক প্রার্থী ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সেখানে সাতক্ষীরা-২ আসনে মনোনয়ন পান আলিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির বহিষ্কৃত সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রউফ।
এ ঘোষণার পরদিন রাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ‘মশাল মিছিল’ করেন আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী চেয়ারম্যান আব্দুল আলিমের সমর্থকেরা। দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর এবার মাঠে নামলেন সাবেক মেয়র তাজকিন চিশতীর অনুসারীরা।
চিশতী সমর্থকদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ২৫ এপ্রিল আলিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আব্দুর রউফকে সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। দল তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না করেই মনোনয়ন দিয়েছে, যা ত্যাগী নেতাকর্মীদের প্রতি অবমূল্যায়ন।
তারা আরও জানান, দ্রুত প্রার্থী পরিবর্তন না হলে সামনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
বিএনপির কর্মী শিহাবুজ্জামান বলেন, তাজকিন আহমেদ চিশতী দলের দুঃসময়ের কাণ্ডারি। তাকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূলের ত্যাগী নেতাকর্মীদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ চলছে। আমরা এই মনোনয়ন মানি না।
বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সাতক্ষীরা পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর অজিয়ার রহমান। এসময় ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিনুর রহমান কচি, ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ জাহিদুর রহমান বারী, সহ-সভাপতি মো. মাহমুদ, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শিহাবুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
