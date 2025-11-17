এক বছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসের আয় ২৪৬ কোটি টাকা

এক বছরে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাসের আয় ২৪৬ কোটি টাকা
পেট্রোবাংলার অধীনস্থ পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রি করে ২৪৬ কোটি টাকা আয় করেছে। এই অর্থবছরে ১ হাজার ৪১৪ দশমিক ৫২৯ এমএমসিএম (মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার) গ্যাস বিক্রি করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৩২ দশমিক ২৮ শতাংশ বেশি।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের নলকায় অবস্থিত পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের কোম্পানি সচিব সাহিনুর আলমের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার কাওরান বাজারস্থ পেট্রোসেন্টারে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও পিজিসিএলের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার রেজানুর রহমান ও অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারসহ পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় কোম্পানির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব অনুমোদিত হয়। তাতে বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ১ হাজার ৪১৪ দশমিক ৫২৯ এমএমসিএম গ্যাস বিক্রয় করে পিজিসিএল। এতে ২৪৬ কোটি টাকা আয় হয়। যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩২ দশমিক ২৮ শতাংশ বেশি।
এ আয়ের ১৭২ দশমিক ৫৫ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ বেশি। কোম্পানির সার্বিক কর্মকাণ্ড ইতিবাচক হওয়ায় শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।
