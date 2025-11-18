  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে ৮ জিম্মি উদ্ধার, চার পাচারকারী আটক

প্রকাশিত: ১১:১৯ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফে পাচারের উদ্দেশে জিম্মি করে রাখা নারী-শিশুসহ ৮ জনকে উদ্ধার করেছে বিজিবি। এসময় চার পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) দিনগত গভীর রাতে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের (২ বিজিবি) বিশেষ দল সাবরাং পানছড়ি এলাকায় এ অভিযান চালায়।

আটকরা হলেন- টেকনাফ সাবরাংয়ের আসমা (১৯), শাবনূর (২০), জহুরা (৪৩) ও সাহারা খাতুন (৬২)।

বিজিবির টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সোমবার গভীর রাতে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের বিশেষ অভিযান দল সাবরাং পানছড়ি এলাকার মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে আব্দুল মোতালেব ওরফে কালা বদ্দার বসতঘরে অভিযান চালিয়ে পাচারের উদ্দেশে বন্দি রাখা নারী-শিশুসহ আট ভুক্তভোগীকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় চারজন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। অভিযান চলাকালে বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারী চক্রের আরও কয়েকজন সদস্য কৌশলে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, উদ্ধার আটজন ভুক্তভোগীই বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কার্ডধারী সদস্য। তাদের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে। দ্রুত ও কার্যকরী অভিযানের মাধ্যমে মানবপাচারকারীদের অশুভ উদ্দেশ্য বানচালের পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনসংহারি সমুদ্রযাত্রা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষা করা হয়।

তিনি জানান, অভিযানে উদ্ধার ভুক্তভোগীদের বয়ান ও আটক আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদসহ নিজস্ব গোয়েন্দাদের তদন্তের মাধ্যমে মানবপাচারকারী চক্রগুলোর তৎপরতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় বিজিবি। বিজিবি দেশের সীমান্ত সুরক্ষা, জননিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বদা বদ্ধপরিকর।

