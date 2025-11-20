  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
খুলনায় ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় যুবক গ্রেফতার

খুলনার লবণচরা এলাকার দরবেশ মোল্লা গলির আলোচিত ট্রিপল মার্ডার মামলায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার নাম তরিকুল ইসলাম (২৯)।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিষয়টি জানায় পুলিশ।

গ্রেফতার তরিকুল লবণচরা এলাকার আরজু কালভার্ট মোড়ের বাসিন্দা আজহারুল ইসলামের ছেলে।

এর আগে রোববার (১৬ অক্টোবর) বিকেলে মুক্তা কমিশনার কালভার্ট এলাকার দরবেশ মোল্লা লেন সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মহিদুন্নেসা (৫৫), তার নাতি মুস্তাকিম (৮) এবং নাতনি ফাতিহার (৬) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে তরিকুলকে গ্রেফতার করা হয়।

লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম জানান, ট্রিপল মার্ডারের ঘটনায় তরিকুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে।

আরিফুর রহমান/এসআর/জেআইএম

