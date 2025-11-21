  2. দেশজুড়ে

ঢাকার বাইরেও ভূমিকম্প অনুভূত

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকাসহ সারা দেশে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্র ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প হয়।

সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন সিলেটে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ভূমিকম্পের কারণে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বাসা-বাড়ির মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করেন।

গাজীপুরে ভূমিকম্পে ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া আতঙ্কে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। পোশাক কারখানা থেকে হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়েও কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

খুলনায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের খুলনার আবহাওয়াবিদ মিজানুর রহমান।

খুলনা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার আবু ইউসুফ বলেন, ভূমিকম্পের ঘটনায় এখনো ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি।

মাদারীপুরে ভূমিকম্পনের সময় ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা কাঁপতে দেখা যায়। অনেকের ঘরের থাই গ্লাস ভেঙে যায়। অনেকেই ভয়ে ঘর থেকে রাস্তায় বের হয়ে যায়। আবার অনেকের ঘরে ফাটল দেখা গেছে।

মাদারীপুরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কর্মকর্তা আ. রহিম মিয়া বলেন, রিখটার স্কেলে এর মাত্র ছিল ৫.৭। তবে মাদারীপুরে এখনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এছাড়া কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইলসহ আরও কয়েক জেলাং ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গেছে।

এমএন/এমএস

